Русфонд вылечит онокобольных детей на средства, собранные для Фриске

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Деньги, собранные на борьбу с раком певицы Жанны Фриске, направят на лечение онкобольных детей, а жертвователи, которые против такого решения, смогут вернуть их себе. Ранее Мосгорсуд постановил взыскать более 21 миллиона рублей с родственников Фриске.

Благотворительная организация Русфонд направит деньги, собранные на лечение певицы Жанны Фриске, на лечение онкобольных детей, сообщил РИА Новости президент фонда Лев Амбиндер.

Русфонд на официальном сайте расскажет о каждом ребенке, который получил благотворительные деньги. Если жертвователи возразят против перевода их взноса детям, то деньги вернут им обратно.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от рака мозга. После ее смерти начались судебные тяжбы между родственниками певицы и благотворительной организации Русфонд, которая занималась сбором пожертвований на лечение Фриске. По утверждению фонда, из 25 миллионов, собранных на лечение, было потрачено только 4,12 миллиона, а родственники певицы отказались предоставить подтверждение, что деньги ушли на медицинские цели.

Согласно решению Мосгорсуда 19 мая, ответчики – родители певицы и гражданский муж Дмитрий Шепелев - обязаны выплатить Русфонду 21 миллион 633 тысячи рублей. По словам представителей Шепелева, деньги обналичила мать певицы, поэтому иск должен быть заявлен именно к ней.

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