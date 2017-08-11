В России гречка может подешеветь в два раза

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В нашей стране вдвое снизились цены производителей на гречиху. По данным Минсельхоза, через несколько месяцев также может последовать и снижение розничной стоимости гречки. Падение цен является следствием насыщенности рынка отечественной продукцией.

По состоянию на начало августа в России снизились цены производителей на гречиху в два раза. Через несколько месяцев также может последовать и снижение розничной стоимости гречки. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным Минсельхоза, цены производителей на гречиху снизились на 51,9%. Ее цена составила 15,2 тысячи рублей за тонну. В ведомстве отметили, что снижение стоимости является следствием насыщенности рынка отечественной продукцией.

В Минсельхозе подчеркнули, что до конца года цены продолжат падение в связи с поступлением на рынок нового урожая. В этом году увеличились посевные площади под гречихой, поэтому прогнозируется рост ее производства.

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