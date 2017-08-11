СМИ: СК намерен допросить Тулеева по делу о крупном вымогательстве

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Следователи намерены допросить губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в качестве свидетеля по делу экс-генерала СКР и двух заместителей Тулеева о вымогательстве около одного миллиарда рублей.

Следствие собирается допросить в качестве свидетеля губернатора Кемеровской области Амана Тулеева по делу о вымогательстве его бывших заместителей и экс-генерала СКР, сообщает газета "Коммерсант".

Речь идет о вымогательстве 51% акций угольного разреза "Инской" на сумму около одного миллиарда рублей. По делу проходят два бывших заместителя Тулеева - Алексей Иванов и Александр Данильченко, а также экс-генерал регионального СК Сергей Калинкин. Сразу после задержания своих замов, Тулеев назвал обвинения абсурдными.

По данным газеты, вопросы к Тулееву могли возникнуть после нахождения списка людей во обыска в квартире Калинкина, в котором фигурировал губернатор.

На данный момент Аман Тулеев находится в отпуске с конца мая. В июне стало известно, что он перенес операцию на позвоночнике в Германии. Сейчас он проходит лечение в ЦКБ управделами президента.