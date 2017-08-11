Москву ожидают жаркие выходные
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В предстоящие выходные погода в столичном регионе будет жаркой и без дождей. Воздух в Москве прогреется до 27-30 градусов, а в Подмосковье - до 26-31 градуса. При этом в ночь на понедельник ожидаются дожди и небольшое похолодание.
Предстоящие выходные в столичном регионе будут жаркими и без дождей. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".
"Погода в выходные будет хорошая, без осадков. Температура в Москве 27-30 градусов, по области - 26-31 градус", - говорится в сообщении.
По данным синоптиков, в воскресенье с запада к столице будет подходить холодный фронт. В ночь на понедельник ожидаются дожди и небольшое похолодание.
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