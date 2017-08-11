Водитель из Иванова стал победителем конкурса песни про Крымский мост. Видео

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Победителем песенного конкурса про Крымский мост стал водитель из Иванова Леонид Чернышев. Его песня будет представлена в исполнении звезды российской эстрады на международном конкурсе "Новая волна" в Сочи.

Жюри песенного конкурса про Крымский мост присудило первое место жителю Иванова Леониду Чернышеву, сообщает "Крымский мост".

Чернышев – отец двух детей – 14-летнего Владимира и 11-летнюю Марусю. Он работает водителем при госпитале для ветеранов.

"Когда прочитал слова этой песни детям, они сказали, что нельзя держать ее на полке, и уговорили отправить на конкурс. Родилась она просто: представил эту большую стройку, которая очень нужна", - поделился победитель.

На втором месте оказался дуэт Валерия Зимина и Ивана Хиневича из города Дзержинска в Белоруссии, на третьем - песня Евгения Челахова из Краснодара и Владимира Грачева из Москвы. Эти песни прозвучат на радио и в "Олимпийском".

Песня-победитель будет исполнена на международном конкурсе "Новая волна", который пройдет в Сочи с 8 по 15 сентября 2017 года. Чернышев с семьей приедет туда, чтобы послушать свою композицию в исполнении звезды российской эстрады.

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