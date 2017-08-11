В Британии водитель намеренно раздавил грудного ребенка

Теги: великобритания Происшествие ребенок дтп

Полиция пытается задержать водителя, который на своем автомобиле намеренно сбил полуторагодовалого ребенка, а потом несколько раз переехал его. Ребенок погиб.

Масштабная полицейская операция проходит в одном из отелей британского города Солфорд. Об этом сообщает "ТВ Центр".

По словам очевидцев, на парковке рядом с гостиницей находятся порядка 15 автомобилей стражей порядка и несколько карет скорой помощи. Как сообщают местные СМИ, силовики в гостинице ведут поиск водителя машины, который может там скрываться после аварии. Уже известно, что на стоянке отеля он сначала сбил, а потом несколько раз переехал полуторагодовалого мальчика. Ребенок погиб на месте.

Власти ситуацию пока никак не комментируют.