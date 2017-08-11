09:56, 11 августа 2017

Во льдах Гренландии начались пожары. Видео

Теги:  В мире  пожар  гренландия

В Гренландии зафиксировали пожар на территории, которую ранее занимал ледник. По мнению ученых, глобальное потепление привело к таянию льда, нагреванию и воспламенению торфа.

Глобальное потепление добралось до Гренландии. Во льдах острова начались пожары. Возгорания зафиксированы спутниками к северо-востоку от города Сисимиут, сообщает "ТВ Центр".

По мнению учёных, именно климатические изменения вызвали истощение ледяного покрова. Это, в свою очередь, привело к нагреванию и воспламенению торфа. Специалисты опасаются, что сажа от горения теперь осядет на леднике и будет способствовать его дальнейшему таянию.

Нынешние пожары стали самыми масштабными в Гренландии за 15 лет наблюдений.

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