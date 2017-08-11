В московском парке "Зарядье" нашли игрушку XVII века

Теги: Москва благоустройство парк археология

Археологи обнаружили следы портовой торговой площади на территории парка "Зарядье" в столице. В частности, там нашли английские торговые пломбы XVIII века, российские свинцовые торговые пломбы и медные монеты XVIII–XIX веков, а также оловянную игрушку - европейского всадника в снаряжении XVII–XVIII веков.

На территории столичного парка "Зарядье" археологи обнаружили следы портовой торговой площади. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

«На территории нынешнего парка "Зарядье" на протяжении нескольких веков шла торговля зарубежными товарами, привезенными судами по реке Москве. Теперь нам удалось найти артефакты, которые помогают понять, что именно привозили купцы в город и как долго существовало здесь торговое место", - сказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В частности, на территории парка нашли английские торговые пломбы XVIII века, российские свинцовые торговые пломбы и медные монеты XVIII–XIX веков, оловянную игрушку - европейского всадника в снаряжении XVII–XVIII веков, а также фрагменты кожаных изделий.

По словам Емельянова, артефакты будут представлены на временных выставках, которые посвящены археологии столицы. Кроме того, они смогут пополнить коллекции музеев Москвы.

Читайте также:

Водитель из Иванова стал победителем конкурса песни про Крымский мост. Видео

В Британии водитель намеренно раздавил грудного ребенка

Москву ожидают жаркие выходные

СМИ: СК намерен допросить Тулеева по делу о крупном вымогательстве

В России гречка может подешеветь в два раза