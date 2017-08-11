В ХМАО загорелась нефтяная скважина, есть пострадавшие

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Восемь человек пострадали при возгорании нефтяной скважины в ХМАО. Пожар начался накануне и до сих пор не потушен. Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. По предварительным данным, ЧП произошло во время проведения подрядных работ.

При возгорании нефтяной скважины в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа пострадали восемь человек, их доставили в больницу города Радужный с ожогами различной тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго.

Накануне на скважине Ван-Еганского месторождения произошел выброс газа с последующим возгоранием. Пожар до сих пор не потушен, его площадь составляет 800 квадратных метров. На месте возгорания работают противофонтанные и пожарные службы.

По данным "Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия", куда входит Ван-Еганское месторождение, пожар произошел во время проведение подрядных работ на площадке. Региональные следственный комитет и прокуратура начали проверку по факту возгорания.

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