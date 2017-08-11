Слепую москвичку не пустили в ресторан в Останкинской башне

Теги: Общество мчс останкино

В ресторан "Седьмое небо" в Останкинской башне не пустили девушку-инвалида по зрению. Персонал объяснил отказ возможными трудностями с эвакуацией.

Слепую москвичку Дану Мерзлякову не пустили в ресторан "Седьмое небо" в Останкинской телебашне. Об этом сообщает "Ридус". Персонал сослался на правила МЧС, согласно которым инвалиды первой и второй групп не допускаются в башню из-за трудностей с эвакуацией.

"Туда я отправилась в сопровождении зрячего друга, сама я тотально незрячая. Для прохода в ресторан нужно попасть на смотровую площадку сначала, на этапе покупки билетов меня не пропустили, аргументировав это тем, что инвалиды первой-второй групп, использующие белую трость, не допускаются к посещению по причине трудности эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций", - рассказала девушка агентству РИА Новости.

Председатель комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, детей и материнства незрячая певица Диана Гурцкая возмутилась случаем с Мерзляковой. Она рассказала, что девушка свободно и самостоятельно передвигается по городу и пользуется общественным транспортом.

"Администрация заведения обязана принести ей свои извинения. Если этого не произойдет, то мы попросим вмешаться прокуратуру Москвы", - заявила Гурцкая.