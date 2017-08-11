В Москве в выходные перекроют движение на Трубной улице

Теги: Москва благоустройство перекрытие

С 00:00 субботы до 05:00 понедельника в столице будет перекрыто движение на Трубной улице. Там установят 25 смотровых колодцев и 20 новых дождеприемных решеток, а также завершат устройство кабельной канализации.

В предстоящие выходные в столице перекроют автомобильное движение на Трубной улице. Ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 05:00 понедельника. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"На Трубной улице пройдет масштабная реконструкция сети водостока на 12 участках. Там установят 25 смотровых колодцев и 20 новых дождеприемных решеток, а также завершат устройство кабельной канализации", - отметили в комплексе городского хозяйства столицы.

В ведомстве добавили, что после проведения подготовительных инженерных работ на Трубной улице обновят тротуарное покрытие, поставят новые фонари, проведут работы по устройству водоотводных лотков и уложат новый асфальт.

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