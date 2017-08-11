В ставропольской больнице пациентка умерла из-за выходного у врача

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Следственный комитет проводит проверку по факту гибели женщины-инвалида в больнице Ставрополя. Пациентка поступила в медучреждение с инсультом. Ей требовалась срочная помощь, но нужного врача в этот день на работе не оказалось.

На острую головную боль инвалид первой группы Таисия Полухина пожаловалась совсем не вовремя. Пенсионерка поступила в городскую больницу №33. Медики сразу диагностировали инсульт и отправили пациентку в реанимацию. Диагноз — не такой уж редкий. Но стабилизировать давление, несмотря на оказанную медицинскую помощь, долго не удавалось, передает "ТВ Центр".

Выяснилось, что у пациентки к тому же проблемы с почками. Врача-нефролога в штате больницы нет. Тогда специалиста попытались вызвать из других медучреждений, вертолеты санавиации могли бы доставить его из любой точки Cтавропольского края. Но в выходной день на дежурстве не оказалось ни одного медика нужного профиля.

Пока родственники обрывали телефоны чиновников, чтобы найти врачей, женщина скончалась. Бесполезными оказались и звонки на горячую линию ставропольского Минздрава. Кстати там сейчас утверждают, что за помощью не обращались.

"Решение о привлечении для оказания консультации узких специалистов принимает лечащий врач. Со стороны лечащего врача не было обращений в адрес специализированных учреждений о выделении дополнительно специалистов", - оправдывается заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Ольга Дроздецкая.

Ответы на все вопросы должны дать прокуроры и сотрудники СКР, которые уже изучают обстоятельства произошедшего. Глава Следственного комитета поручил взять ситуацию под особый контроль.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".