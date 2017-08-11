Планировавший сбить самолет в Турции россиянин получил 6 лет тюрьмы

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Задержанного в Турции россиянина Рената Бакиева приговорили к 6 годам и 3 месяцам тюрьмы. Его обвиняли в связях с запрещённой в России группировкой "Исламское государство" и подготовке теракта против США.

Первое и пока единственное видео задержания Рената Бакиева в Турции — гражданина России ведут на медицинское освидетельствование. Мужчина, как уверяют местные СМИ, на территорию республики попал незаконно. Его подозревают в причастности к запрещенному в России "Исламскому государству" и обвиняют в попытке нанести удар по американским военным. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Предполагаемого террориста сажают в машину и куда-то увозят. О вердикте суда, заседание должно было состояться накануне, ничего не известно. Немногочисленные подробности дела приводят турецкие СМИ. Бакиева подозревают в подготовке атаки на молельный дом алевитов и офицеров армии США. Разведку, именно так преподносят эти кадры, мужчина якобы проводил на арендованном велосипеде. На котором, как сообщает газета "Сабах", посещал и свою главную цель - американскую военную базу "Инджирлик", где собирался сбить самолет. Что подтверждает его переписка в мессенджере о покупке дрона, утверждает турецкий телеканал "Хаберлик". Российские эксперты, в свою очередь, этот план называют чистым безумием. Хотя и не исключают - обвинения могут быть небезосновательны.

"Сбить военный самолет беспилотником, учитывая, что этот террорист не мог получить доступ к полноценному ударному БЛА, практически невозможно – это то же самое, что попробовать сбить его палкой. Я не считаю обвинения турецких спецслужб голословными — всё-таки это очень серьёзная организация. Думаю, что этот боевик был просто сумасшедшим или же у него были другие планы, которые пока не разглашаются", - рассуждает военный эксперт Константин Сивков.

Есть информация, что Бакиев уже не впервые попадает в поле зрения турецких спецслужб. Ранее был задержан при попытке пересечь границу с Сирией. Российские дипломаты пытаются выяснить подробности. Сколько времени может занять процедура - неизвестно. Тем временем, наши военные в САР взяли под контроль очередной пропускной пункт в провинции Дераа. Населенный пункт Дейр-аль-Бакт - граница зоны деэскалации. Выстрелы там больше не звучат. А местное население возвращается к мирной жизни.

Михаил Шекоян, "ТВ Центр.