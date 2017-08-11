Почти 700 домов освободились от воды в подтопленном Приморье

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В Приморье начались выплаты пострадавшим от наводнения. Также оказывается гуманитарная помощь и проводятся восстановительные работы.Ситуация в крае постепенно стабилизируется. За сутки вода ушла ещё из 13 населённых пунктов.

По колено в иле и грязи рыбаки руками вылавливают серьезную добычу. Сомов и толстолобиков достают под Уссурийском в подтопленной территории. Слух о том, что рыба из-за наводнения пошла косяком, мигом разлетелся по социальным сетям. Рыбаки не дали пропасть такой добыче.

Оказалось, что рыбу принесло с водохранилища в поселке Кугуки, передает "ТВ Центр". Дамба - целая, но водоем вышел из берегов, а вместе с водой ушло и то, что так долго и кропотливо выращивали владельцы местной базы отдыха.

Сейчас база отдыха постепенно приходит в себя после сильнейшего наводнения. Впрочем, как и все остальные подтопленные территории. Реки постепенно входят в свои берега. Уровень упал более чем на метр. Освободились от воды практически и все подворья.

Комиссии проводят оценку ущерба. В день осматривают десятки домов. Люди пытаются спасти то имущество, которое осталось, но специалисты запрещают собирать подтопленный урожай, пользоваться колодезной водой, и советуют все же расстаться с промокшей мебелью.

"Здесь идет конкретно утрата имущества, потому что даже та мебель, которая напиталась жижей непонятной, она как таковая уже не может быть использована. Потому что там большое скопление различных бактерий, которые могут вызывать и кишечные инфекции", - объясняет начальник отдела учета распределения жилья Управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа Лариса Бутенко.

За необходимыми вещами люди приходят в пункты сбора гуманитарной помощи. Особенно нуждаются в постельном белье и спальных принадлежностях. На беду откликнулось не только все Приморье. Вещи присылают из других регионов страны.

На ближайшие выходные синоптики передают жаркую и сухую погоду. Это долгожданный прогноз для пострадавших районов. Но расслабляться жителем не советуют. На следующей неделе в крае вновь возможны сильные осадки.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. "ТВ Центр".