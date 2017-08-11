Австралия пообещала помочь США в случае нападения КНДР

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Премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл заявил, что его страна поможет США в случае нападения Северной Кореи. По его словам, между австралийцами и американцами действует военный договор, согласно которому обе стороны придут на помощь друг другу по необходимости.

Премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл заявил, что его страна готова помочь США в случае нападения Северной Кореи на любой из американских объектов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

"У нас есть военный договор АНЗЮС, и если произойдет нападение на Австралию или США, то каждый из нас придет на помощь другому. Будем говорить предельно ясно. Если КНДР устроит какую-либо атаку, будут инициированы положения АНЗЮС, и Австралия придет на помощь США", - сказал Тернбулл.

В 2001 году Канберра уже прибегала к исполнению условий данного договора между странами. Тогда австралийский премьер Джон Ховард предложил США союзнические обязательства после терактов 11 сентября в Нью-Йорке.

Ранее Пхеньян заявил, что рассматривает возможность ракетного удара по американской базе Гуам. В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил ответить "огнем и яростью, которую мир не видел раньше".

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