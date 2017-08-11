СК проверяет подлинность загранпаспорта Серебренникова

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Следственный комитет поручил провести экспертизу загранпаспорта режиссера Кирилла Серебренникова для установления его подлинности. Из-за этого худрук "Гоголь-центра" не может выехать за границу, хотя активно сотрудничает с зарубежными театрами.

Следственный комитет назначил экспертизу загранпаспорта режиссера Кирилла Серебренникова в рамках расследования "дела "Седьмой студии", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в окружении режиссера.

Следователи намерены провести технико-криминалистическую экспертизу паспорта Серебренникова, чтобы установить подлинность документа.

По данным источника, изъятие паспорта было сделано для того, чтобы не выпустить режиссера за рубеж, даже несмотря на то, что Серебренников активно сотрудничает с зарубежными театрами.

23 мая прошли обыски в доме Серебренникова и в "Гоголь-центре" по делу о хищении бюджетных средств, выделенных "Седьмой студией". Режиссер проходит по делу как свидетель.

9 августа в Мосгорсуде бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева дала показания, в которых утверждала, что Серебренников создал студию специально для хищения госсредств.