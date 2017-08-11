ФБР уличило ИГ в использовании eBay для финансирования терактов

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Боевики "Исламского государства" использовали интернет-магазин eBay для отправки своим сообщникам по всему миру денег на организацию терактов. Американские следователи отметили, что предполагаемый сообщник террористов в США был арестован год назад.

ФБР раскрыло мировую финансовую сеть, которой управлял один из представителей запрещенной в России организации "Исламское государство", для финансирования терроризма, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на обнародованные ФБР документы.

По данным источника, террористы отправляли деньги через фальшивые тразакции в интернет-магазине eBay от Великобритании до Бангладеш.

Получателем был также арестованный год назад американец Мухаммед Эльшинави. согласно данным ФБР, он был связан с ИГ и получал деньги от террористов через PayPal якобы за продажу принтеров на Ebay.

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