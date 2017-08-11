Депутата от партии "Яблоко" избили в Москве
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В столице неизвестные напали на депутата от партии "Яблоко" Александру Парушину. Она была доставлена НИИ скорой помощи имени Склифосовского с диагнозом сотрясение мозга. "Яблоко" планирует обратиться в полицию в связи с этим инцидентом.
Неизвестные избили кандидата в муниципальные депутаты от "Яблока" Александру Парушину в столице. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу партии. Инцидент произошел на 3-й Фрунзенской улице.
"Вечером 10 августа неизвестные избили действующего депутата района Хамовники Москвы Александру Парушину, после чего столкнули ее в канаву. Парушина была доставлена в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с диагнозом сотрясение мозга", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в момент нападения депутат пыталась сделать замечание рабочим по поводу незаконных работ по прокладке коммуникаций. Партия планирует обратиться в полицию в связи с этим инцидентом.
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