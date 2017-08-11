РЖД завершили строительство дороги в обход Украины

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РЖД завершили строительство новой железной дороги в обход Украины и начали тестовую эксплуатацию отдельных ее участков. Полноценно маршрут заработает к концу осени 2017 года. Дорогу начали строить после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году.