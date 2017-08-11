РЖД завершили строительство дороги в обход Украины
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РЖД завершили строительство новой железной дороги в обход Украины и начали тестовую эксплуатацию отдельных ее участков. Полноценно маршрут заработает к концу осени 2017 года. Дорогу начали строить после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году.
Российские железные дороги (РЖД) завершили строительно-монтажные работы на новом железнодорожном пути "Журавка-Миллерово", построенного в обход Украинской территории, сообщает РИА Новости.
На участке нового маршрута уже прошел пробный поезд. Пассажирские поезда начнут ходить по новой дороге в конце осени 2017 года.
Строительство железной дороги в обход Украины началось в 2014 году после ухудшения отношений с Киевом. 21 сентября 2015 года распоряжение о строительстве было подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
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