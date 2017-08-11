Московский ЗАГС начал прием заявок на свадьбы в зоопарке
Начальник столичного управления ЗАГС Ирина Муравьева объявила о начале приема заявлений о заключении брака в Московском зоопарке. Церемонии планируется проводить каждую неделю по пятницам и субботам.
Тверской отдел ЗАГС начал прием заявлений о заключении брака в Московском зоопарке. Церемонии планируется проводить каждую неделю по пятницам и субботам. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Свадебные церемонии будут проходить в Доме Клюева, построенном в 1820-х годах. А в хорошую погоду пары смогут связать себя супружескими узами в саду, прилегающем к зданию", - рассказала начальник столичного управления ЗАГС Ирина Муравьева.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому церемонии бракосочетания теперь можно провести в Московском зоопарке, картинной галерее имени Ильи Глазунова, в музее имени Пушкина, а также еще в нескольких усадьбах и музеях.
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