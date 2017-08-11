МИД Турции: антироссийские санкции вредят турецкой экономике
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Анкара не одобряет санкции Евросоюза и США в отношении России, поскольку они наносят вред турецкой экономике. МИД страны напомнил о страданиях страны от санкций в прошлом и призвал избегать круговорота санкций.
Анкара не одобряет антироссийские санкции, введенные Евросоюзом и США, передает РИА Новости заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
Он рассказал, что в прошлом санкции принесли Турции много страданий, а нынешние запреты в отношении России вредят турецкой экономике.
Министр советует избегать взаимных санкций и призвал к политическому взаимодействию.
"Россия и США применяют санкции друг против друга, а ЕС готовит меры против США, так как американские санкции негативно влияют на ЕС. Мы пытаемся решать все вопросы с помощью диалога, чтобы не утонуть в этих водоворотах", - рассказал Чавушоглу.
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