МИД Турции: антироссийские санкции вредят турецкой экономике

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Анкара не одобряет санкции Евросоюза и США в отношении России, поскольку они наносят вред турецкой экономике. МИД страны напомнил о страданиях страны от санкций в прошлом и призвал избегать круговорота санкций.

Анкара не одобряет антироссийские санкции, введенные Евросоюзом и США, передает РИА Новости заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Он рассказал, что в прошлом санкции принесли Турции много страданий, а нынешние запреты в отношении России вредят турецкой экономике.

Министр советует избегать взаимных санкций и призвал к политическому взаимодействию.

"Россия и США применяют санкции друг против друга, а ЕС готовит меры против США, так как американские санкции негативно влияют на ЕС. Мы пытаемся решать все вопросы с помощью диалога, чтобы не утонуть в этих водоворотах", - рассказал Чавушоглу.

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