В Подмосковье задержаны обвиняемые в убийстве четырех человек

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В Раменском районе Подмосковья задержали двоих обвиняемых в убийстве четырех человек. Убийство произошло еще в феврале 2014 года.

В Подмосковье задержаны двое обвиняемых в преступлении которое было совершенно 3 с половиной года назад. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Тогда возле железнодорожной станции в посёлке Родники Раменского района произошла перестрелка, о которой в полицию сообщил местный таксист. Оперативники прибыли на место и обнаружили тела трёх мужчин с огнестрельными ранениями, ещё один был госпитализирован, но позже скончался.

Выяснилось, что двое из убитых были ранее судимы. В конце прошлого года были задержаны двое подозреваемых. Благодаря их показаниям были установлены новые фигуранты уголовного дела.

"В настоящее время задержаны еще двое обвиняемых: мужчина 51 и 55 лет. В ходе допроса обвиняемые свою вину не признали, от дачи показаний отказались. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщила старший помощник руководителя Управления Следственного комитета по Московской области Елена Фокина.