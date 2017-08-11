В Подмосковье заработали дорожные бригады оперативного реагирования

Теги: Транспорт подмосковье безопасность

На трассах Подмосковья начали действовать мобильные бригады, которые выезжают на места аварий и занимаются восстановлением и улучшением дорожной инфраструктуры. Работа этих бригад уже дала результаты – снизилось число аварий и смертность.

Вывернутый наизнанку кузов, смятый в гармошку капот - частое явление для подмосковных дорог. На такие серьезные ДТП, которые ежедневно уносят жизни, теперь выезжают мобильные бригады. Их задача - предотвратить аварии, повторяющиеся в одном и том же месте по одним и тем же причинам, передает TVC.RU.

"На дорогах необходимо предусматривать и выполнять комплексные мероприятия, не допускающие выезд автомобиля на полосу встречного движения. К примеру, установка осевого тросового ограждения, установка барьерных ограждений", - говорит начальник регионального управления региональных дорог №4 ГБУ "Мосавтодор" Игорь Мясоедов.

Такие меры помогают хоть как-то обезопасить других водителей от любителей погонять. В выходные, когда трассы свободны, самая главная причина аварий - нарушение скоростного режима. Для устрашения лихачей начали устанавливать муляжи. Способ оказался эффективным, но недолговременным. Поэтому сейчас муляжи чередуют с реальными автомобилями ДПС.

Угадать издалека, какая машина стоит, очень сложно. Поэтому автомобилисты все-таки сбавляют скорость. Соответственно и статистика по погибшим здесь стала стремиться к нулю. Главное новшество подмосковных дорожников - быстрый анализ. Теперь с момента аварии до устранения ее причин проходит 2-3 недели. А не полтора года, как было раньше. Мобильные бригады оперативно передают информацию в ситуационный центр.

За четыре месяца существования мобильных бригад изучены самые аварийные трассы и установлены основные причины серьезных ДТП. На Пятницком шоссе только в этом году погибли 11 человек. Поэтому к этой дороге особое внимание.

Заставит водителей соблюдать правила на подмосковных дорогах увеличение камер фото и видеофиксации. Сейчас их уже 500. До конца года появится еще 700.

Екатерина Гоголева, Александр Давыдов, Алексей Комаров, "ТВ Центр".