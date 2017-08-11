В Подмосковье нашли заблудившегося в лесу пенсионера-грибника

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Два дня родственники, полиция, спасатели и волонтёры искали 74-летнего Ивана Спиридонова. Утром он отправился в лес собирать лисички, а вечером не вернулся домой. Нашёл его водитель автобуса, когда измученный пенсионер после двух суток скитаний по лесу вышел на обочину дороги. Это был тот самый водитель, который отвозил его к грибным местам.

Обессиленного, в мокрой и грязной одежде, не способного связать и пары слов, даже назвать свое имя - таким заблудившегося грибника впервые увидел водитель рейсового автобуса Николай Парамонов. Уже отъезжая от остановки, обратил внимание на пожилого мужчину, который явно нуждался в помощи, передает "ТВ Центр".

"Я вышел из автобуса, достал его документы, по социальной карточке понял, что это именно он. Посадил в автобус, довёз до штаба, где волонтёры работали, и передал дедушку им", - сообщил Парамонов.

74-летнего пенсионера Ивана Спиридонова искал чуть ли не весь Сергиево-Посадский район. Начинать поиски пришлось в полной неизвестности - пенсионер сказал лишь, что на автобусе поедет в лес, за личисками. Больше - никакой конкретики. Чтобы сузить зону поиска проанализировали видеозаписи со всех рейсовых автобусов, идущих за город. После чего маршрут скрытного пенсионера оказывался как на ладони: в салоне, беседует с женщиной, выходит и направляется в лес, в легкой светлой рубашке. Он еще не знает, что проведет там двое суток. Рассказывает, как ночевал.

"Нашёл там елку погуще. У меня мешочек был, сесть чтобы поудобнее. А сзади два деревца, типа спинки. Ну как в кресле сидел", - рассказывает мужчина.

Пил воду из луж, нашёл немного ягод. У него не было ни часов, ни компаса, ни мобильного телефона. Пенсионер говорит - он за живое общение, а смартфоны и интернет пусть остаются внукам. Сейчас он осознал, что это убеждение едва не стоило ему жизни. В ночном лесу он чудом не только не погиб, но даже не простудился.

Учиться на своих ошибках никогда не поздно, уверен пенсионер. Скоро ему 75 и для него главный урок этого года - больше не отмахиваться от современных технологий. Ведь они не мешают наслаждаться природой.

Кристина Одиноченко, Александр Савин, Вадим Гребенченко. "ТВ Центр".