На Красной площади началась подготовка к фестивалю "Спасская башня"

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В Москве 26 августа откроется фестиваль "Спасская башня". Подготовка к нему уже началась на Красной площади.

На Красной площади начался монтаж декораций, трибун и технического оборудования для фестиваля "Спасская башня". Как сообщает "ТВ Центр", он будет юбилейным, десятым по счёту.

Своё искусство продемонстрируют коллективы военных музыкантов и кавалеристы из 12 стран мира. В качестве новых участников выступят, к примеру, Даосские монахи из Уданшаня.

На следующей неделе будут проходить репетиции. Откроется фестиваль 26 августа и продлится до 3 сентября.