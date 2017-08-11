На Красной площади началась подготовка к фестивалю "Спасская башня"
Теги: Культура фестиваль москва
В Москве 26 августа откроется фестиваль "Спасская башня". Подготовка к нему уже началась на Красной площади.
На Красной площади начался монтаж декораций, трибун и технического оборудования для фестиваля "Спасская башня". Как сообщает "ТВ Центр", он будет юбилейным, десятым по счёту.
Своё искусство продемонстрируют коллективы военных музыкантов и кавалеристы из 12 стран мира. В качестве новых участников выступят, к примеру, Даосские монахи из Уданшаня.
На следующей неделе будут проходить репетиции. Откроется фестиваль 26 августа и продлится до 3 сентября.