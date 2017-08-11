Москвичи смогут попробовать мороженое из кваса в День города

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На Тверской улице в День города москвичи смогут попробовать мороженое из кваса. Кроме того, на различных площадках праздника будут подавать блюда старомосковской кухни: буженину, расстегаи и калачи, холодец из яблок и форшмак с сельдью и говядиной.

В День города жители и гости столицы смогут попробовать мороженое из кваса. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на оргкомитет цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

"9 и 10 сентября на центральной площадке праздника, на улице Тверская, популярные столичные рестораны предложат посетителям блюда и напитки разных эпох, которые неразрывно связаны с историей Москвы. Будет на городском юбилее и блюдо из московского будущего. Это - мороженое из кваса", - говорится в сообщении.

В оргкомитете отметили, что на площадках также можно будет попробовать блюда старомосковской кухни: буженину, расстегаи и калачи, холодец из яблок, форшмак с сельдью и говядиной и другие блюда.

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