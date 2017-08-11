Россельхознадзор заявил об отсутствии зараженных яиц на российском рынке

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Россия не закупает яйца из Евросоюза, поэтому зараженный продукт не мог попасть на российские прилавки. Об этом заявили в Россельхознадзоре, подчеркнув, что есть вероятность завоза яиц через ЕврАзЭс, но подобных случаев пока не выявлено.

Зараженные инсектицидом фипронил яйца из Европы не могли попасть в Россию, поскольку запрещен их ввоз, передает РИА Новости заявление Россельзохнадзора.

Предприятия Евросоюза не имеют аккредитацию для поставок на российский рынок. В Россельхознадзоре пояснили, что этот запрет существовал и до введения продэмбарго, поскольку России хватает яиц отечественного производства.

Однако в ведомстве добавили, что есть некоторая вероятность завоза зараженных яиц через Казахстан и Белоруссию, но подобных случаев пока не выявлено.

В странах ЕС разгорелся скандал из-за обнаружения в яйцах инсектицида фипронил, опасного для здоровья. Это вещество обычно используют для обработки кур-несушек от вшей, которые не предусмотрены для продажи. Зараженные яйца обнаружили на прилавках Швеции, Великобритании, Ирландии, Австрии, Люксембурге, Польше, Румынии, Словакии и Словении, а также Швейцарии и Гонконге.