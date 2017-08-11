Российские ПВО привели в боевую готовность из-за конфликта США и КНДР

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Сенатор Виктор Озеров заявил, что российские системы ПВО на Дальнем Востоке приведены в боевую готовность в связи с конфликтом США и КНДР. Он также отметил, что наши военные внимательно следят за зонами пусков ракет на территории Северной Кореи.

Российские системы ПВО на Дальнем Востоке приведены в состояние повышенной боевой готовности в связи с конфликтом США и КНДР. Об этом заявил сенатор Виктор Озеров.

"Происходящее сейчас вокруг Северной Кореи не может не вызывать у нас чувство обеспокоенности и понимания необходимости принятия дополнительных мер, чтобы обезопасить нашу территорию. Силы ПВО и ВКС укреплены в Дальневосточном регионе", - приводит слова Озерова РИА Новости.

По его словам, российские военные внимательно следят за зонами пусков ракет на территории КНДР. Озеров также отметил, что силы ПВО позволяют удерживать американцев от более решительных шагов.

Ранее Пхеньян заявил, что рассматривает возможность ракетного удара по американской базе Гуам. В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил ответить "огнем и яростью, которую мир не видел раньше".

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