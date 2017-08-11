Жириновский поплавал в бассейне с молодыми активистами

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Владимир Жириновский в пятницу устроил заплыв на матрасе в бассейне. Компанию лидеру ЛДПР составили молодые активисты партии.

Владимир Жириновский в пятницу продемонстрировал отменную спортивную подготовку. Лидер ЛДПР принял участие в празднике, организованном для молодёжи в преддверии Дня физкультурника, передает "ТВ Центр".

Эту дату отмечают во вторую субботу августа. Мероприятие прошло на подмосковной базе отдыха. Жириновский вместе с коллегами сыграл в волейбол, настольный теннис, бильярд и пообщался с молодыми партийными активистами, а затем устроил заплыв в открытом бассейне.