Минобороны: система ПВО не приводилась в повышенную боеготовность

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Минобороны не приводило в повышенную боеготовность части ПВО, дислоцированные на Дальнем Востоке, сообщили в ведомстве. Ранее об этом заявил член Совета Федерации Виктор Озеров. По его словам, повышенная боеготовность связана с обострением ситуации вокруг Северной Кореи.

Министерство обороны России опровергло сообщение о том, что силы противовоздушной обороны приведены в повышенную степень боеготовности на Дальнем Востоке из-за обострения ситуации вокруг КНДР, передает "Интерфакс".

"Соединения ПВО круглосуточно несут службу в режиме постоянной боевой готовности. Никакого приведения дислоцированных на Дальнем Востоке частей ПВО в "повышенные" степени боевой готовности не осуществлялось", - пояснили в ведомстве.

Ранее сенатор Виктор Озеров заявил, что российские системы ПВО на Дальнем Востоке приведены в боевую готовность в связи с конфликтом США и КНДР. Он также отметил, что наши военные внимательно следят за зонами пусков ракет на территории Северной Кореи.