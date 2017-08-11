15:15, 11 августа 2017

Леонид Якубович попал в базу данных украинского "Миротворца"

Теги:  интернет  Украина  крым

Известный российский телеведущий Леонид Якубович попал в черный список украинского сайта "Миротворец".

Леонид Якубович добавлен в базу данных портала "Миротворец". Об этом сообщает в пятницу "Газета.ру". Отмечается, что телеведущий  "сознательно нарушал государственную границу Украины" при въезде в Крым.

Ранее в черный список украинского экстремистского сайта "Миротворец" попали также российские исполнители Диана Гурцкая, Юрий Лоза и Сергей Чиграков.

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