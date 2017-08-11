Роспотребнадзор признал Анталью небезопасной для отдыха

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Россиянам небезопасно отдыхать в Турции, заявил Роспотребнадзор. Причина в росте заболеваемости вирусом Коксаки среди туристов. В ведомстве открыли "горячую линию" для российских отдыхающих. Также написан документ об условиях безопасности. Его отправят в Ростуризм для дальнейшей корректировки действий.

Отдых в Турции признан небезопасным для россиян из-за вируса Коксаки. С таким заявлением выступил Роспотребнадзор, пишет "Русская планета".

Основную опасность представляет регион Анталья, где по данным ряда СМИ, число заболевших вирусом туристов растет.

В сложившейся ситуации Роспотребнадзор открыл "горячую линию" для российских туристов. Также специалисты написали документ об условиях безопасности, который был отправлен в Ростуризм для дальнейшей корректировки действий.

Со своей стороны Минздрав Турции опроверг сообщения прессы об эпидемии, назвав их спекулятивными.

Вирус Коксаки способен поражать кожу, а также слизистые оболочки. Кроме того, он влияет на сердце, печень, поджелудочную железу. В основном этот вирус относится к возбудителям детских инфекций.