Российский истребитель пятого поколения получил название Су-57

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Новейший российский истребитель пятого поколения с заводским индексом Т-50 получил название Су-57. Поставка первой партии самолетов в российские войска начнется в 2019 году.

Главнокомандующий ВКС России Виктор Бондарев заявил, что новейший российский истребитель пятого поколения с заводским индексом Т-50 получил официальное название Су-57. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Звезда".

"Решение принято, самолет получил свое название, как ребенок после рождения. Су-57 - теперь мы будем его величать именно таким именем", - приводит слова Бондарева "Интерфакс".

Ранее он отмечал, что в скором времени начнется изготовление установочной партии истребителей пятого поколения ПАК ФА, которая должна состоять из 12 самолетов. В свою очередь, президент "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь добавил, что их поставка в российские войска начнется в 2019 году.

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