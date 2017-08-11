В Госдепе пришли в ярость из-за благодарности Трампа в адрес Путина

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В Госдепартаменте США назвали "возмутительными" слова президента Дональда Трампа, который поблагодарил своего коллегу Владимира Путина за сокращение американского дипломатического персонала в России. В ведомстве отметили, что это заявление наивно и недальновидно, оно посылает негативный сигнал сотрудникам на местах.

Сотрудники Госдепартамента США возмутились словами президента США Дональда Трампа, который поблагодарил президента России Владимира Путина за высылку американских дипломатов из России. Об этом пишет в пятницу "Газета.ру".

"Все просто поражены. Это невероятно наивное и недальновидное заявление. Это ужасный сигнал всем нашим сотрудникам на местах", - рассказал один из американских дипломатов. "Поблагодарить Путина? У меня нет печатных слов, чтобы описать мою реакцию", - отметил другой госслужащий.

Накануне Трамп прокомментировал ситуацию с высылкой американских дипломатов из России. "Нет, я хочу поблагодарить его, потому что мы пытаемся сократить расходы на зарплаты персонала. Как по мне, так я очень благодарен, что он отпустил столько людей - теперь мы будем выплачивать меньше. Реальных оснований для возвращения этих сотрудников в Россию нет", - заявил он.

Сокращение 755 работников дипмиссий США стало ответным шагом на высылку российских дипломатов в декабре прошлого года еще по решению администрации Обамы. Как сообщают СМИ, теперь Вашингтон может потребовать от Москвы закрыть одно из российских генконсульств на территории США.

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