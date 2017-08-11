Трамп заявил о полной готовности США к войне с КНДР

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США полностью готовы к военному решению северокорейской проблемы, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. При этом он отметил, что надеется на благоразумие лидера КНДР Ким Чен Ына. До этого в Пентагоне заявляли, что бомбардировка Северной Кореи может начаться, если Дональд Трамп издаст соответствующий указ.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон полностью готов к военному решению проблемы Северной Кореи. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter.

"Военные решения полностью готовы на случай, если КНДР будет действовать неразумно. Надеюсь, что Ким Чен Ын найдет другой путь!" – отметил Трамп.

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 августа 2017 г.

Ранее власти Северной Кореи заявили, что рассматривают возможность ракетного удара по американской базе Гуам. В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил ответить "огнем и яростью, которую мир не видел раньше", а глава Пентагона Джеймс Мэттис подчеркнул, что такой путь приведет КНДР к "гибели режима" и "уничтожению народа".

Кроме того, Пентагон подготовил план удара по площадкам, с которых совершаются ракетные пуски в КНДР. Американское Минобороны определило 20 площадок для пусков, испытаний, а также объекты технического обеспечения. Бомбардировка может начаться, если Дональд Трамп издаст соответствующий указ.

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