Трамп заявил о полной готовности США к войне с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон полностью готов к военному решению проблемы Северной Кореи. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter.

"Военные решения полностью готовы на случай, если КНДР будет действовать неразумно. Надеюсь, что Ким Чен Ын найдет другой путь!" – отметил Трамп.

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path!