Дорожные камеры Москвы пока не смогут выявлять авто без ОСАГО

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Дорожные камеры пока не могут выявлять водителей, не имеющих полиса ОСАГО. Как утверждают власти Москвы, они готовы запустить проект уже сейчас, однако страховщики не предоставляют доступ к своей базе. В свою очередь представители страховых компаний заявили, что процесс усложняется из-за межведомственных согласований.

Запустить в Москве пилотный проект по выявлению автовладельцев без страховки ОСАГО пока не удается. Об этом сообщило издание "Газета.Ru" со ссылкой на заммэра столицы Максима Ликсутова.

По его словам, власти заинтересованы в запуске этого проекта на основе базы данных Российского союза автостраховщиков. При этом, в рамках его тестирования, присылать не штрафы, а предупреждения о том, что у автовладельца какие-то проблемы со страховкой.

"Как только РСА будет готов нам дать качественную базу данных, с которой можно работать по нашим стандартам, мы ее подключим. Мы в этом плане полностью готовы хоть завтра это сделать, ничего сложного в этом нет", - заявил Ликсутов.

В то же время исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев заявил, что страховщики также готовы уже сейчас запустить этот проект, однако проблема заключается в межведомственном согласовании.

"У нас по закону о персональных данных данные автовладельцев захешированы в системе. И чтобы расшифровать сведения, из нашей системы нужно заходить через МВД России и получать информацию только через них. А в дептрансе хотят подсоединиться к нашей информационной базе напрямую, но сделать это полностью корректно с технической точки зрения невозможно", - сказал он.

Уфимцев подчеркнул, что страховщики готовы предоставлять необходимые данные. В частности, их получает МВД России, однако департамент транспорта Москвы работает в своей информационной системе с отдельным локальным соединением с ГИБДД.

"Поэтому и у них, и у нас есть свои базы, они готовы полностью, но реализуются они со своими особенностями, и скрестить их сейчас и пытаются наши специалисты, но сделать это нелегко", - сказал Уфимцев.