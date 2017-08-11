Лавров счел возмутительными новые санкции США в отношении России

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал возмутительными новые санкции США. По его словам, Соединенные Штаты, очевидно, намерены надолго сохранить ограничительные меры.

Новые санкции США в отношении России возмутительны. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Конечно, закон возмутительный, что и говорить", - передает его слова агентство "РИА Новости".

Лавров отметил, что США, очевидно, намереваются надолго сохранить ограничительные меры в отношении России.

"Вы, наверное, следите за настроениями в Вашингтоне в конгрессе, настрой у них серьезный, надолго. Ежегодно должен минфин какие-то отчеты представлять в конгресс о том, кто как себя в России ведет", - сказал министр.

Дональд Трамп 2 августа подписал закон, расширяющий антироссийские санкции. Ограничительные меры предусматривают, в частности, сокращение максимального срока финансирования банков и нефтегазовых компаний, которые находятся под санкциями. Кроме того, Трамп больше не сможет снимать санкции без одобрения конгресса.