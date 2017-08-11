Видео с места железнодорожной катастрофы в Египте
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По меньшей мере 36 человек погибли и более 120 пострадали в результате столкновения двух поездов в Египте. Авария произошла в районе города Александрия. Эти данные не окончательные. На месте работают спасатели и врачи. В общей сложности сюда направлено около 80 карет скорой помощи.
Число жертв железнодорожной катастрофы на севере Египта в пятницу достигло 36 человек, ранены более 120. Пострадавших оперативно доставляют в ближайшие клиники, передает "ТВ Центр".
По версии следствия, причиной катастрофы стала незапланированная остановка поезда, который следовал по маршруту Порт-Саид – Александрия. В него на полном ходу врезался другой состав, который шёл из Каира. В результате тепловоз и два вагона опрокинулись. Генеральная прокуратура Египта начала следственную проверку по факту инцидента. Создана специальная техническая комиссия для детального изучения обстоятельств трагедии.