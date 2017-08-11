Видео с места железнодорожной катастрофы в Египте

Теги: В мире египет поезд жертвы

По меньшей мере 36 человек погибли и более 120 пострадали в результате столкновения двух поездов в Египте. Авария произошла в районе города Александрия. Эти данные не окончательные. На месте работают спасатели и врачи. В общей сложности сюда направлено около 80 карет скорой помощи.