Основная часть работ по благоустройству "Лужников" завершена

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В пятницу мэр Москвы посетил "Лужники" и поздравил рабочих с профессиональным праздником. Сейчас в комплексе уже завершено возведение главной арены, нескольких детских и спортивных площадок. В планах - масштабное благоустройство и завершение работ на других объектах.

Это поистине строительный олимпийский рекорд. Скорость, с которой проводятся сложнейшие работы. Качество и красота, которые подарят Москве обновленный олимпийский комплекс, передает "ТВ Центр". Все это "Лужники". Царство практически всех видов спорта, где каждый - важный и первый. По ухоженной территории хочется идти не спортивной ходьбой, а не спеша, созерцая.

"Помимо того, что построена главная спортивная арена, продолжается благоустройство всей территории "Лужников". Создано 7 спортивных и 2 детских площадки. Они наполняются жизнью, приходят десятки тысяч москвичей, которые бегают, занимаются спортом, отдыхают. Мы хотим, чтобы "Лужники" был не только спортивным парком, но и реальным парком отдыха, таким, как другие парки Москвы. Чтобы он постоянно был наполнен жизнью", - отметил Собянин.

Судя по тому количеству посетителей, которое гуляет по "Лужникам" в будний день, жизнь и победы здесь будут. Не занимать энергии и старшим спортсменам. На набережной обустроены 9 площадок для воркаута - уличными тренажерами. Тысячу квадратных метров адаптировали для людей с особенностями здоровья.

Возможно, идею тиражируют. То, что создается в "Лужниках" с нуля, так это Центр художественной гимнастики. В перспективе - лучшая архитектурная достопримечательность. Объект рассчитан на 4 тысячи мест. Это будет центр гимнастики, позволяющий проводить соревнования международного уровня. Есть три тренировочных зала. Есть временное общежитие для спортсменов.

"Лужники" - гордость строителей, и в перспективе еще одно место для отдыха и спорта москвичей. Планов много. Предстоит возведение новой ледовой арены, проектируется новый теннисный центр, строится канатная дорога с Воробьёвых гор до "Лужников". И главное - все это не помешает проведению чемпионата мира по футболу. Всё необходимое для соревнований будет закончено уже в конце этого года.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр", Москва.