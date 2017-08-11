Еврокомиссия обсудит "яичный скандал"

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В магазинах более чем десяти стран Европы обнаружены куриные яйца, зараженные опасным веществом фипронилом. В Бельгии и Нидерландах проходят обыски на 19 птицефабриках. Торговые сети в срочном порядке изымают из продажи миллионы яиц. В связи с так называемым "яичным кризисом" на совещание высокого уровня соберется Еврокомиссия.

"Яичный скандал", возможно, станет самым крупным в пищевой отрасли Евросоюза. Опасная продукция обнаружена, в Германии, Великобритании, Франции, Бельгии, Австрии, Дании - всего в 15 странах ЕС. Источник заражения - Нидерланды и Германия, крупнейшие поставщики этого продукта. В Голландии уже начались уголовные преследования руководителей компании ChickFriend, передает "ТВ Центр".

"На восьми фабриках Нидерландов были проведены обыски. Арестованы автомобили, недвижимость и банковские счета подозреваемых. Двое управляющих взяты под стражу. Они подозреваются в создании угрозы здоровью населения", - сообщил представитель прокуратуры Нидерландов Франс де Нерее Бабберич.

Угрозу населению создает инсектицид фипронил. Вещество для уничтожения мелких паразитов, например, вшей у куриц-несушек. Немецкие птицефабрики использовали химикат, даже не подозревая об этом. Федеральный институт Германии оценки рисков заявляет, что найденные в яйцах дозы ядовитого соединения для человека не опасны. Власти оптимизм исследователей не разделяют.

"Я совершенно не согласен с этими расчетами. На мой взгляд, в них не учитывается такой фактор, как накопление вредных веществ в организме при систематическом употреблении яиц. Нужно соблюдать осторожность, ведь мы еще недостаточно об этом знаем", - рассказал министр окружающей среды Нижней Саксонии Стефан Вензель.

Фипронил активно используют при травле тараканов. Собак и кошек он успешно избавляет от любых кровососущих, включая клещей. Однако в птицеводстве вещество строжайше запрещено.

"Конечный продукт птицеводства — это мясо и яйца. Вещество это недостаточно изучено. Но, как любое химическое вещество, обладающее свойствами против каких-то биологических существ, оно может принести и значительный вред человеку", - отметила доктор медицинских наук Татьяна Бандурина.

И хотя власти заявляют, что фипронил обнаружен всего в одном проценте от общего количества продукции, попавшие на европейские столы отравленные блюда исчисляется тысячами тонн. В Великобританию импортировано 700 тысяч яиц, во Францию - 250 тысяч. Несколько миллионов яиц изъято из продажи в Германии.

К расследованию ситуации подключились прокуратуры нескольких стран. Скандал усугубляет заявление бельгийского министра здравоохранения. По его словам, нидерландским властям об использовании опасного вещества было известно уже давно.

"Федеральное агентство по безопасности продовольствия Бельгии имеет много контактов. Через них им попала внутренняя информация Голландского агентства. Судя по всему, об использовании фипронила им было известно уже в ноябре прошлого года", - рассказал министр сельского хозяйства Бельгии Денис Дукарме.

Что касается российского рынка, то от европейского поставщика он оказался защищен санкционным режимом. В Россельхознадзоре и Роспотребнадзоре поспешили успокоить: ни одного десятка яиц на наши прилавки не попало.

В странах, где обнаружен опасный продукт, проводятся расследования и проверки. Общую ситуацию европейские министры профильных ведомств намерены обсудить лишь в конце сентября.

Александр Огородников, "ТВ Центр".