Под Псковом во время учений застрелен военнослужащий ВДВ

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Военнослужащий 76-й десантно-штурмовой дивизии погиб во время учений в Псковской области. В Минобороны заявили, что это произошло из-за огнестрельного ранения, которое он получил из-за нарушения требований безопасности.

В Псковской области погиб военнослужащий 76-й десантно-штурмовой дивизии. Это произошло во время учений на полигоне Струги Красные.

По данным ТАСС, ссылающегося на Минобороны, трагедия произошла в результате огнестрельного ранения, которое военнослужащий по контракту получил из-за нарушения требований безопасности.

Также известно, что обстоятельства инцидента выясняет группа военно-следственного комитета, а также военной прокуратуры Псковского гарнизона. Они уже выехали на место.

В учениях на полигоне Струги Красные было задействовано около 2,5 тысячи человек. Они проходили в период с 7 по 11 августа.