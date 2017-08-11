Теги: Москва собянин строительство лужники спорт

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей почаще проводить выходные в "Лужниках". Об этом он сообщил во время осмотра хода работ по реконструкции Олимпийского комплекса "Лужники".

Лужники" продолжают развиваться. Помимо того, что построена главная спортивная арена, продолжается благоустройство всей территории "Лужников", рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Здесь создано семь спортивных и две детских площадки. Они наполняются жизнью, приходят десятки тысяч москвичей, которые бегают, занимаются спортом, отдыхают. Мы хотим, чтобы "Лужники" был не только спортивным парком, но и реальным парком отдыха, таким, как другие парки Москвы, чтобы постоянно был наполнен жизнью", - отметил Собянин.

Он напомнил, что в "Лужниках" продолжается строительство крупнейших объектов, в том числе Центра художественной гимнастики. "Это, пожалуй, самый лучший в мире объект такого рода. Помимо того, что он будет по содержанию насыщен, он еще и будет выглядеть как одно из самых лучших достопримечательностей архитектуры в "Лужниках", - цитирует Собянина АГН "Москва".

Он добавил, что также появится новый теннисный центр, строится канатная дорога с Воробьевых гор до "Лужников".