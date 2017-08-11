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В Германии перевернувшийся мусоровоз придавил легковой автомобиль. Погибли пять пассажиров легковушки. По данным полиции мусоровоз неожиданно увеличил скорость и не смог ее сбавить перед поворотом. Причиной происшествия мог стать технический дефект.

В Германии мусоровоз перевернулся на повороте и придавил легковой автомобиль. Погибли пятеро пассажиров машины. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Авария произошла в Баден-Вюртемберге на юго-западе Германии. По данным полиции, мусоровоз внезапно разогнался и не смог притормозить перед поворотом, в результате чего опрокинулся на легковой автомобиль. Предположительно, ДТП могло произойти из-за технического дефекта мусоровоза.

Водители обоих транспортных средств, по предварительным данным, получили легкие травмы и были доставлены в больницу. На месте происшествия ведутся спасательные работы. Участок дороги, где произошло ДТП, перекрыт.