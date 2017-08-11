Жертвами столкновения двух поездов в Египте стали не менее 20 человек

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В Египте столкнулись два поезда. Погибли не менее 20 человек, еще 50 получили ранения. Инцидент произошел в пригороде Александрии. На место ЧП выехали машины скорой помощи и спасатели. Причины столкновения устанавливаются.

Не менее 20 человек погибли в результате столкновения двух поездов в пригороде египетской Александрии. Еще 50 человек получили ранения. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на управление здравоохранения.

Как сообщила британская вещательная корпорация BBC, причины происшествия неизвестны. Один из поездов ехал из Каира, другой – из Порт-Саида. На месте происшествия находятся бригады скорой помощи.