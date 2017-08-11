Жертвами столкновения двух поездов в Египте стали не менее 20 человек
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В Египте столкнулись два поезда. Погибли не менее 20 человек, еще 50 получили ранения. Инцидент произошел в пригороде Александрии. На место ЧП выехали машины скорой помощи и спасатели. Причины столкновения устанавливаются.
Не менее 20 человек погибли в результате столкновения двух поездов в пригороде египетской Александрии. Еще 50 человек получили ранения. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на управление здравоохранения.
#EgyptWatch هيئة السكة الحديد: تصادم قطارين بمنطقة خورشيد بالاسكندرية https://t.co/1zO2guRTav #Egypt #مصر pic.twitter.com/tD1y7CisWg— Egypt Watch ® ™ (@egyptwatch_org) 11 августа 2017 г.
Как сообщила британская вещательная корпорация BBC, причины происшествия неизвестны. Один из поездов ехал из Каира, другой – из Порт-Саида. На месте происшествия находятся бригады скорой помощи.