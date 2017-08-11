Путин потребовал объяснений от главы Забайкалья по ситуации с детсадами

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В Забайкалье в этом году будет введен в эксплуатацию новый крупный горно-обогатительный комбинат. В пятницу об этом сообщила на встрече с Владимиром Путиным губернатор края Наталья Жданова. На нем будут работать более трех тысяч человек. Во время встречи Путин попросил Жданову письменно разъяснить, почему администрация региона не выполнила обязательств по софинансированию строительства детских садов.

В Забайкалье реализуется почти 30 экономических проектов с объемом инвестиций в 800 миллиардов рублей, рассказала глава региона Наталья Жданова Владимиру Путину. Многие из таких объектов возводятся вместе с социальной инфраструктурой. Для этого власти края подписали с руководителями госкорпораций и представителями бизнеса специальные соглашения, передает "ТВ Центр".

Путин обратил внимание губернатора на те проблемы, которые поднимались жителями Забайкалья в ходе "Прямой линии", в частности, на ситуацию с аварийным жильем. Глава края доложила, что одно из поручений президента выполнено - женщине, чей дом сгорел во время пожаров 2015 года и которая жаловалась, что ей предоставили негодное жилье, получила квартиру в Чите. Владимир Путин также затронул проблему нехватки детских садов в регионе.

Жданова: Владимир Владимирович, такая проблема, к сожалению, есть.

Путин: Вы от федерации получили средства, которые вам были положены?

Жданова: В рамках федеральной программы – да, то, что было положено Забайкальскому краю.

Путин: То есть вы просто недофинансировали со своей стороны?

Жданова: Недофинансировали со своей стороны. На сегодня это сумма в пределах 200 миллионов.

Путин: Есть у вас эти деньги?

Жданова: Не в полном объёме.

Путин: Почему так получилось? Вы же взяли на себя обязательства по софинансированию.

Жданова: Не выполнили, Владимир Владимирович. Обязательства были не выполнены.

Путин: Напишите мне на этот счёт отдельное письмо, хорошо?

Жданова: Хорошо.