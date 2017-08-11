Число жертв столкновения поездов в Египте возросло до 29 человек
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Число погибших в результате столкновения двух поездов в Египте возросло до 29 человек. Травмированы 88 человек. По словам египетского премьера Шерифа Исмаила, медучреждения Александрии находятся в состоянии повышенной готовности для принятия пострадавших.
Число жертв столкновения поездов в Египте возросло до 29 человек, еще 88 пострадали. Об этом сообщил в своем Twitter телеканал Al Arabiya.
29 killed, 88 injured in #train crash in #Egypt’s #Alexandria https://t.co/Pt6kLTSEIZ pic.twitter.com/MrOJCXGPnf— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 11 августа 2017 г.
"29 погибших, 88 пострадавших в железнодорожной аварии в Египте", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, премьер-министр Египта Шериф Исмаил сообщил, что больницы Александрии находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы принять пострадавших. Генеральный прокурор Египта Набиль Садик распорядился начать немедленное расследование причин аварии.
Авария произошла в пригороде Александрии. Один из поездов следовал из Каира, другой - из Порт-Саида. Причина столкновения пока неизвестна.