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Число погибших в результате столкновения двух поездов в Египте возросло до 29 человек. Травмированы 88 человек. По словам египетского премьера Шерифа Исмаила, медучреждения Александрии находятся в состоянии повышенной готовности для принятия пострадавших.

Число жертв столкновения поездов в Египте возросло до 29 человек, еще 88 пострадали. Об этом сообщил в своем Twitter телеканал Al Arabiya.

"29 погибших, 88 пострадавших в железнодорожной аварии в Египте", - говорится в сообщении.

По данным телеканала, премьер-министр Египта Шериф Исмаил сообщил, что больницы Александрии находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы принять пострадавших. Генеральный прокурор Египта Набиль Садик распорядился начать немедленное расследование причин аварии.

Авария произошла в пригороде Александрии. Один из поездов следовал из Каира, другой - из Порт-Саида. Причина столкновения пока неизвестна.