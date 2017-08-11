Во время заседания городского совета в США взорвалась женская сумочка

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Женская сумочка взорвалась в ходе заседания городского совета города Боулдер Сити в США. В итоге мероприятие было прервано. Из-за инцидента никто не пострадал.

Взрыв женской сумочки воспрепятствовал проведению заседания городского совета города Боулдер Сити в США. Как передает РИА Новости, из-за этого оно было прервано.

Инцидент произошел, когда один из участников мероприятия зачитывал документ. В этот момент сумка, лежавшая на коленях у сидящей сзади него женщины взорвалась и упала на пол.

После этого окружающие моментально вскочили со своих мест и начали кричать. В зале появился дым.

Тем не менее, произошедшее не являлось диверсией или терактом. По данным телеканала 13 Action News, причиной воспламенения стало возгорание аккумулятора электронной сигареты, которая лежала у женщины в сумочке. У хозяйки сумки появился небольшой ожог на ноге. Однако госпитализация ей не потребовалась.