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Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил укрепить позиции "Единой России" перед сентябрьскими выборами в Приволжском федеральном округе. По его словам, избирательная кампания должна стать примером честной предвыборной борьбы.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев на встрече с активом "Единой России" в Приволжском федеральном округе поручил укрепить позиции партии перед сентябрьскими выборами. Об этом сообщил ТАСС.

Как отметил премьер, в Приволжском округе пройдут выборы глав шести регионов, в трех субъектах будут избраны новые составы законодательных собраний, в Кирове пройдут думские выборы.

"Очевидно, наша партия должна сохранить и по возможности укрепить свои позиции", - сказал Медведев.

Глава "Единой России" подчеркнул, что избирательная кампания должна стать примером честной борьбы. По словам Медведева, только так можно завоевать искреннее доверие и поддержку людей.