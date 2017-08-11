Более 500 россиян пожаловались на ухудшение здоровья в Турции

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Роспотребнадзор выпустил заявление, в котором говорится о поступлении более 500 жалоб на ухудшение здоровья от российских туристов, отдыхавших в Турции. В основном заболели дети до 14 лет. Ранее ведомство признало небезопасным отдых в Анталье для россиян из-за вируса Коксаки.

Более 500 обращений в Роспотребнадзор поступило от российских туристов, отдыхавших в Турции. Все они пожаловались на ухудшение здоровья, говорится на сайте ведомства.

Обращения были приняты по "горячей линии", которую специалисты Роспотребнадзора открыли в связи с сообщениями о вспышке вируса Коксаки в Турецкой Республике.

Основные очаги заболеваний зафиксированы в отелях городов Сиде, Аланья, Белек и Кемер. В основном заболели дети до 14 лет.

В результате Роспотребнадзор направил запрос в адрес Министерства здравоохранения Турции об эпидемиологической ситуации в стране. Однако ответ до сих пор не получен. Российское ведомство продолжит работу по оценке сложившейся ситуации.

Ранее Роспотребнадзор признал небезопасным отдых в турецком регионе Анталья для россиян из-за вируса Коксаки. Там, по данным ряда СМИ, растет число заболевших вирусом туристов.

Также ведомство открыло "горячую линию" для российских туристов. Кроме того, специалисты написали документ об условиях безопасности, который был отправлен в Ростуризм для дальнейшей корректировки действий.

Вирус Коксаки в основном относится к возбудителям детских инфекций. Он способен поражать кожу, а также слизистые оболочки. Кроме того, он влияет на сердце, печень, поджелудочную железу.