Медведев призвал готовиться к взрывному росту на рынке жилья

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Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что рынок жилья в России может ждать взрывной рост. По его словам, это произойдет, если ставка по ипотеке будет снижаться прежними темпами. Премьер отметил, что к такому развитию событий нужно быть готовыми.

Рынок жилья в России может ждать взрывной рост при дальнейшем снижении ставки по ипотеке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу правительства Дмитрия Медведева.

"Сегодня с коллегами уже совещались, на правительственном совещании говорили о том, что рынок ипотеки очень быстро развивается, и если вот эта кредитная ставка будет снижаться теми темпами, которые достигнуты сейчас, то рынок ждем взрывной темп. К нему нужно быть готовым", - сказал он.

На совещании по развитию жилищного строительства премьер поручил продолжить работу по поддержке спроса на жилье, а также проанализировать возможности для дальнейшего снижения ставок по ипотеке. По словам Медведева, в настоящий момент ставки уже заметно снизились.